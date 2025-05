Judo klub Impol v enem vikendu do 16 državnih medalj

Iz Judo kluba Impol Slovenska Bistrica poročajo o dosežkih minulega vikenda.

V soboto, 17. maja, je v Hočah potekalo državno prvenstvo v judu za starostno kategorijo U12. Judo klub Impol je na tekmovanju zastopalo kar 11 mladih judoistk in judoistov.

Ekipa je prikazala izjemne borbe in dosegla odličen uspeh – skupaj so osvojili 7 medalj. Še posebej izstopa rezultat pri mlajših dečkih, kjer so med vsemi klubi zasedli 1. mesto po žlahtnosti kolajn. Veselijo se treh novih državnih prvakov, to so: Anej Auer, Žiga Prepelič in Amadej Žonta. Tretje mesto so osvojili: Jaka Bračič, Martin Kirn, Ajda Koprivnik, Taja Radovan. Peto mesto sta osvojila Bor Bezjak in Mina Lapornik. Sedmo mesto pa Žiga Cvijič in Nejc Razboršek. V klubu so ponosni na prav vsak nastop, ne glede na končni rezultat, saj vsak dvoboj pomeni pomemben korak na športni poti.

Tudi veterani odlični na državnem prvenstvu

V soboto je v Hočah potekalo tudi državno prvenstvo za veterane, kjer je Judo klub Impol zastopalo šest predstavnikov. Osvojili so štiri zlate in dve srebrni medalji.

Posebno pohvalo si zasluži dejstvo, da so se tekmovalci pomerili z izkušenimi nasprotniki, ki se z judom ukvarjajo že od mladih let, medtem ko je kar štirim od šestih članov bistriškega kluba to prva sezona treniranja juda. Prvo mesto so osvojili: Marko Bračič, Nejc Juhart, Jakob Kraner, Božo Skela, drugo mesto pa Melvin Majcen in Zoran Perpar.

Državno prvenstvo do 23 let

Pester tekmovalni vikend so v nedeljo zaključili z državnim prvenstvom v judu za starostno kategorijo do 23 let, kjer je nastopilo pet predstavnikov Judo kluba Impol.

Fantje so prikazali dobre borbe in osvojili tri medalje. Naslov državnega prvaka v kategoriji do 60 kg je osvojil Gal Blažič. Timotej Kos je v kategoriji do 90 kg osvojil srebrno medaljo, Miha Brence pa je bil bronast v kategoriji do 73 kg.

V kategoriji do 81 kg je Tjaš Pintarić zasedel 5. mesto, medtem ko Luka Vanček kljub dobremu nastopu tokrat ni uspel priti do uvrstitve.

Skupaj je Judo klub Impol v enem samem vikendu osvojil kar 16 državnih medalj, kar dokazuje izjemo delo v klubu! Čestitke vsem tekmovalcem in trenerjem za trud, odlične nastope in osvojene medalje. (Foto: Judo klub Impol)