Judo: Bistričani, Celjani in Oplotničani med najboljšimi na DP

Judoistke in judoisti so se danes v Hočah borili za naslove državnih prvakov v članski kategoriji. Ob odsotnosti poškodovanega Vita Dragiča (nad 100 kg) sta se od članov bistriškega Impola zlatih medalj razveselila David Štarkel (do 60 kg) in Miha Brence (do 66 kg).

Iz celjskega Judo kluba Z’dežele Sankaku si je naziv najboljše v državi priborila Nika Tomc v kategoriji do 57 kilogramov. Tik pod vrhom, na drugih mestih, so tekmovanje končali: Arabela Kostanjevec (do 48 kg), Leila Mazouzi (do 63 kg) in Urh Ogrizek (do 73 kg).

Dva nosilca srebrnih medalj ima tudi Judo klub Oplotnica. Alen Vučina je bil drugi v kategoriji do 90 kilogramov, Žan Kostanjšek pa v kategoriji nad 100 kilogramov. (Jure Mernik)

