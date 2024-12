Jubilejna čajanka: preplet ruskega jezika, kulture in umetnosti

Nocoj je svit rumen in lep. Tak je bil naslov letošnje tradicionalne jesenske čajanke Gimnazije Celje – Center, ki je praznovala deseto obletnico.

Predzadnjo novembrsko sredo je v mali dvorani Celjskega doma potekala tradicionalna prireditev Poezija iz samovarja, ki jo z ljubeznijo do ruskega jezika in kulture že desetletje pripravljajo dijaki in mentorji Gimnazije Celje – Center. Naslov letošnje teme je bil Nocoj je svit rumen in lep, dijaki pa so s svojimi interpretacijami približali dela velikih ruskih pesnikov in pesnic, kot so A. S. Puškin, S. A. Jesenin, A. A. Blok, A. A. Ahmatova, M. I. Cvetajeva in J. A. Brodski. Ob zvokih melodij in ritmu plesa so se prepustili bogati dediščini, ki povezuje preteklost s sedanjostjo in usmerja pogled v prihodnost.

Večer so pripravili s finančno pomočjo Društva Slovenija Rusija, dogodek pa je obiskal tudi veleposlanik Ruske Federacije v Sloveniji. Idejna vodja prve ruske čajanke, Darja Poglajen, in mentorji, ki že deset let sodelujejo pri dogodku – Tanja Bračun za scenografijo, Maja Rak za vizualno podobo in Sašo Šonc ter David Preložnik za glasbene nastope, so bili deležni zahvale in pohvale ob jubileju. (UC)