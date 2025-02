Jože Sadek je najhitrejši!

V Dobro jutro na Radio Rogla se je oglasil Jože Sadek, ki mu je Občina Zreče podelila priznanje in nagrado za pomembne umetniške dosežke na področju glasbenega ustvarjanja. Seveda je moral tudi Jože vrtati vijake v klado lesa v rubriki ‘Sekunde in zvezde’, in osvojil je najboljši čas, 15,79 sekunde. Jože Sadek je vedno zabaven in za hec, zato je bilo veliko veselja tudi v Dobrem jutru na Radiu Rogla, kjer je povedal, da bo še naprej aktivno sodeloval tako pri skupini Črna mačka kot Erosi, v vsaki pripravljajo marsikaj zanimivega v letu 2025, po priznanju pa se bo glasbi namenil še več časa.



