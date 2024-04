Jogurtova strnjenka z jagodami

Želatino namočimo v mrzli vodi. Eno tretjino jagod narežemo in pokuhamo v kozici. Smetano in 150 g sladkorja v prahu stepemo, dodamo jogurt in premešamo. Primešamo raztopljeno želatino ter pokuhane jagode. Zmes vlijemo v okrogle modelčke ali silikonske modelčke za muffine in jo za 3 ure postavimo v hladilnik. Preostale jagode narežemo, jim 1 žlico sladkorja v prahu ter jih do serviranja postavimo na hladno. Jogurtovo strnjenko, ki smo jo previdno stresli iz silikonskih modelov, položimo na krožnik in okrasimo s pripravljenimi ohlajenimi jagodami.

1 od 1