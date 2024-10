Jesensko listje je dobra zastirka malinam

Jesensko listje, ki ga nanesemo pod grmovje ali na zelenjavne gredice, ščiti koreninski sistem pred zmrzaljo, izboljša strukturo tal, oskrbi tla z novimi hranili in služi kot zimsko zatočišče za nešteto malih živali. Liste lahko mirne vesti odložite pod grmovje ali v gredice. Številne rastline, kot so geranije, cenijo humus, ki se sprosti pri gnitju, in imajo koristi od toplote, ki jo listje pozimi oddaja. Enako velja za jagodičevje, kot so maline, ki seveda potrebujejo zemljo, bogato s humusom, da razvijejo svoje okusne plodove.

Tudi na zelenjavno gredo lahko razprostrete listje – vendar naj bo pokrito še s plastjo gnojila. Po eni strani se listje tako obteži in prepreči, da bi ga veter odnesel, po drugi strani pa dušik, ki ga vsebuje gnojilo, spodbuja razgradnjo. Pozno pozimi vse vdelamo v zemljo, ki je tako obogatena s hranili in tako tudi zrahljana.