Jesen bo v znamenju filma Šepet metulja

Letošnjo jesen, natančneje 10. oktobra, na platna kinematografov prihaja težko pričakovani celovečerni mladinski film ‘Šepet metulja’, ki z zgodbo o ljubezni do sebe in drugih sledi velikim sanjam o poslovni poti, premagovanju ovir ter vztrajanju.

Svoje občutke ob ustvarjanju filma je z nami delil režiser in scenarist Alen Pavšar: »Čustev poln film je izjemna priložnost za povečanje ozaveščenosti in razumevanja avtizma. Vsak posameznik s spektrom avtizma namreč s seboj nosi edinstvene talente in perspektive, ki jih lahko prispevajo v svetu.«

V filmu bo tudi veliko glasbe skupine Bepop, posebno glasbeno poslastico pa so za naslovno pesem pripravili fantje iz skupine Šank Rock, ki so skupaj z dekleti iz skupine Bepop ustvarili izjemno različico pesmi »Metulj«, ki filmu prinaša edinstveno senzualnost in čustveno globino.