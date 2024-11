Jenkova nagrada Robertu Simonišku

Letos sta bila za Jenkovo nagrado, ki jo vsakoletno podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za najboljšo pesniško zbirko, izbrana nagrajenka in nagrajenec. To sta Miljana Cunta za zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo in Celjan Robert Simonišek za zbirko Vračanje k čistosti.

Celjska Umetniška četrt je ob tem na FB čestitala Robertu Simonišku za nagrado, dodali pa so, da je bil Robert tudi kustos in avtor spremne besede k pred kratkim zaključeni skupinski razstavi, ki jo je Umetniška četrt priredila ob 20-letnici obstoja, v Kvartini hiši.