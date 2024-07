Jan Gregorc postal snemalec leta

Jan Gregorc, sodelavec medijske hiše N1, je konec junija prejel nagrado za odlično opravljanje svojega dosedanjega dela kot snemalec, motanžer in fotograf. Domačina iz Nove vasi pri Konjicah je nagrada prijetno presenetila: »Nagrada je prišla nepričakovano, saj sem v svojem kolektivu najmlajši. Pomeni mi izjemno veliko, ker mi predstavlja potrditev truda ter vloženega časa in energije.« Komaj 23-letni Štajerec sicer za N1 dela dve leti, poleg tega pa fotografira tudi v svojem prostem času. V popoldanskem času tako Gregorc opravlja funkcijo uradnega fotografa rokometnega kluba Gorenje Velenje. In kakšne načrte ima Gregorc za poletje? »Letos bo precej delovno. Oddih planiram pozno poleti.« (A. S.)