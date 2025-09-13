Jajčka s praženo zelenjavo

Sestavine za 4 osebe:
čebula srebrnjak
rdeča špic paprika
korenček
manjši jajčevec
paradižnik
8 jajc
sol in poper
malo masti ali olja
Priprava
1. korak:
Najprej sesekljamo srebrnjak in na male koščke narežemo papriko, jajčevec, korenček in
paradižnik. V skledico ubijemo jajca.
2. korak:
V večji ponvi na maščobi na srednje močnem ognju posteklenimo naprej sesekljan srebrnjak, nato dodamo papriko in korenček. Vsako zelenjavo malce posolimo. Ko vse skupaj nekoliko karamelizira, dodamo koščke jajčevca in pražimo, dokler niso tudi ti zlato zapečeni. Nato dodamo paradižnik, ki ima dovolj vode, da lahko postrgamo zelenjavo, ki se je med praženjem morebiti prijela na dno ponve.
3. korak:
Če je ponev dovolj velika, prepraženo zelenjavo potisnemo ob robove ponve, na sredino
dodamo še malo maščobe in nanjo zlijemo jajca, jih solimo in popramo ter jih umešamo. Če je ponev manjša, pa zelenjavo raje preložimo v skledo in v ponvi na malo maščobe na pol spečemo umešana jajca ter šele nato dodamo zelenjavo in vse skupaj mešamo, dokler jajca niso ravno prav pečena in postrežemo z najljubšim kruhom.
Pražena zelenjava naredi iz navadnih umešanih jajc zelo okusen in polnovreden obrok.