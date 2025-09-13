Jajčka s praženo zelenjavo

Sestavine za 4 osebe:

čebula srebrnjak

rdeča špic paprika

korenček

manjši jajčevec

paradižnik

8 jajc

sol in poper

malo masti ali olja

Priprava

1. korak:

Najprej sesekljamo srebrnjak in na male koščke narežemo papriko, jajčevec, korenček in

paradižnik. V skledico ubijemo jajca.

2. korak:

V večji ponvi na maščobi na srednje močnem ognju posteklenimo naprej sesekljan srebrnjak, nato dodamo papriko in korenček. Vsako zelenjavo malce posolimo. Ko vse skupaj nekoliko karamelizira, dodamo koščke jajčevca in pražimo, dokler niso tudi ti zlato zapečeni. Nato dodamo paradižnik, ki ima dovolj vode, da lahko postrgamo zelenjavo, ki se je med praženjem morebiti prijela na dno ponve.

3. korak:

Če je ponev dovolj velika, prepraženo zelenjavo potisnemo ob robove ponve, na sredino

dodamo še malo maščobe in nanjo zlijemo jajca, jih solimo in popramo ter jih umešamo. Če je ponev manjša, pa zelenjavo raje preložimo v skledo in v ponvi na malo maščobe na pol spečemo umešana jajca ter šele nato dodamo zelenjavo in vse skupaj mešamo, dokler jajca niso ravno prav pečena in postrežemo z najljubšim kruhom.

Pražena zelenjava naredi iz navadnih umešanih jajc zelo okusen in polnovreden obrok.