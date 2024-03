Jajčka po mehiško

Sestavine za 4 osebe:

2 rdeči čebuli

1 rdeča paprika

3 stroki česna

rdeč feferon ali ščepec kajenskega popra

400 g paradižnika iz konzerve

4 jajca

žlica masla ali malo olivnega olja

sol

sveže mleti črni poper

ščepec mlete kumine

malo peteršilja

Priprava

1. korak:

Čebulo in česen sesekljamo. Feferon narežemo na kolute, papriko pa na kocke velikosti 1 cm.

2. korak:

Maslo stopimo v veliki ponvi na srednjem ognju. Ko se začne peniti, dodamo čebulo in papriko, začinimo s soljo, poprom in kumino ter pražimo približno 10 minut, občasno premešamo. Ko se čebula in paprika zmehčata in nekoliko porjavita, dodamo še česen in feferon ali kajenski poper. Počakamo, da česen zadiši, in vmešamo koščke paradižnikov iz konzerve ter kuhamo še nekaj minut, da odvečna tekočina povre.

3. korak:

S kuhalnico naredimo štiri luknje v omaki in v vsako previdno ubijemo jajce. Rumenjake malo solimo in popramo, pokrijemo ponev in kuhamo približno 3 minute, da beljak zakrkne, rumenjak pa naj bo še tekoč. Gotovo jed potresemo s peteršiljem.

Tradicionalna mehiška jed (huevos rancheros) je zdrav in nasiten rančerski zajtrk. Zanj obstaja nešteto različic, nekateri dodajo še več zelenjave, npr. špinačo, bučke, avokado, drugi pa sir čedar ali feto.