Jajčevci z mocarelo in baziliko

Sestavine za 4 osebe:

· 2 večja jajčevca

· žlica soli

· 2-3 žlice ostre moke

· 250 g mocarele v rezinah ali naribane

· žlica posušene bazilike

· oljčno olje

Priprava:

1. korak:

Jajčevca operemo in jima odrežemo pecelj. Narežemo ju na dober centimeter debele kolobarje, te posolimo z obeh strani ter pustimo stati vsaj 15 minut, da se izloči nekaj vode. Nato kolobarje osušimo s papirnatimi brisačkami in jih s pomočjo majhnega cedila potresemo z malo ostre moke. Moka bo popivnala morebitno odvečno vodo in doprinesla k okusu pečenih jajčevcev.

2. korak:

V ponvi na malo oljčnega olja in na srednjem ognju popečemo rezine jajčevcev, 2 do 3 minute na vsaki strani. Med pečenjem po potrebi dodamo malo olja, saj ga jajčevci hitro posrkajo.

3. korak:

Pekač obložimo s peki papirjem in vanj razporedimo popečene jajčevce. Po jajčevcih potresemo mocarelo ali razporedimo rezine mocarele, na koncu vse skupaj potresemo še z baziliko. Pekač potisnemo v na 180°C ogreto pečico in pečemo približno 15 minut, da se mocarela stopi in zapeče.

Zlato zapečeni jajčevci z mocarelo so slastna priloga, s skledo solate in dobrim kruhom pa so lahko tudi poletno kosilo.