Jajca s čebulo, šparglji in sirom

Sestavine za 2 osebi:

· 4 jajca

· 1 čebula

· 200 g špargljev

· 100 g poljubnega sira

· sol in poper

· maščoba za peko

Priprava:

1. korak:

Šparglje za minuto namočimo v vodo, ki odplakne morebitne nečistoče. Olesenele dele odlomimo in jih zavržemo. Šparglje narežemo na poljubno velike kolobarčke. Čebulo olupimo in narežemo na kolobarje.

2. korak:

V skodelico ubijemo jajca, dodamo sol in poper po okusu in jih razžvrkljamo. Dodamo nariban ali na kocke narezan sir, izberemo lahko mocarelo, čedar, edamec ali pa kakšen drug sir, ki nam je všeč.

3. korak:

Ponev pristavimo na štedilnik in v njej segrejemo malo maščobe. Ko je ponev dovolj segreta, na njej prepražimo čebulo, da postekleni. Dodamo narezane šparglje in na nižji temperaturi pražimo dobrih pet minut, da se čebula malce obarva in se šparglji zmehčajo. Nato v ponev vlijemo še razžvrkljana jajca s sirom in nekoliko povišamo temperaturo. Počakamo, da jajca malce zakrknejo, nato s kuhalnico mešamo, dokler niso pečena.

1 od 1

Umešana jajca s čebulo in šparglji so odlična s skledo zelene solate in polnozrnatim kruhom.