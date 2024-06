Jagodna marmelada

Potrebujemo:

1 kg svežih jagod

900 g sladkorja

2 limoni

Jagode temeljito očistimo in jim odstranimo peclje. Narežemo jih na polovice, stresemo v skledo in prekrijemo s sladkorjem. Jagode s sladkorjem pustimo stati čez noč.

Limoni prerežemo na pol in ju dobro ožamemo. Na kuhalnik pristavimo večjo kozico z dvojnim dnom, v katero stresemo jagode in sladkor. Dodamo limonin sok in na rahlem ognju počasi zavremo. Neprestano mešamo, dokler se sladkor ne stopi.

Kuhamo še 15 minut, da se marmelada segreje na 105 stopinj. Marmelado odstavimo s kuhalnika in jo hladimo približno 10 minut. Nato jo nadevamo v segrete sterilizirane kozarčke. Napolnimo jih prav do vrha. Še tople neprodušno zapremo in počakamo, da se marmelada dobro ohladi.