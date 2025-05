Jagodna marmelada

Potrebujemo:

1 kg očiščenih jagod

0,5 kg sladkorja

sok ene limone

1 dl vode

V široko posodo damo jagode in limonin sok, v drugo pa sladkor in vodo in obe pristavimo na štedilnik. Med mešanjem obe posodi segrevamo. Ko začnejo jagode vreti, jih malo pretlačimo. Sladkor skuhamo toliko, da z žlice, ko jo pomočimo v sladkor, le ta počasi kaplja. To je okoli 15 minut. Previdno prelijemo kuhan sladkor k jagodam in kuhamo še okrog 15 minut. Ko je marmelada kuhana, jo nalijemo v kozarčke in pokrijemo. Hladimo jih na sobni temperaturi, zavite v odejo.