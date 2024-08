Jagnječja bržola

Potrebujemo:

0,5 kg jagnječjega hrbta

8 dag masti

2 čebuli

3 stroke česna

Začimbe: brinove jagode, šetraj, timijan

0,5 kg krompirja

belo vino

Jagnječji hrbet na hitro poparimo v vreli vodi. V večjo kozico damo maščobo, dodamo sesekljano čebulo, česen, brinove jagode, poper, šetraj, timijan in malo vroče vode. Dodamo poparjene bržole v celem kosu, jih solimo, pokrijemo in dušimo. Med dušenjem meso večkrat obrnemo in prilivamo vročo vodo ali juho. Vse skupaj dušimo približno pol ure. Nazadnje prilijemo še vino. Ko je meso že precej mehko, dodamo olupljen in razpolovljen krompir. Ko je oboje mehko, bržole razrežemo ter postrežemo.