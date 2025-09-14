Jabolko na dan, odžene zdravnika stran.

V Sloveniji pridelujemo številne sorte jabolk kot so jonagold, elstar, idared, granny smiht, topaz. Uživamo jih lahko sveža presna, priljubljene pa so tudi v pripravljenih jedeh kot so čežane in kompoti, hkrati pa so tudi nepogrešljiv nadev številnih slovenskih priboljškov ter tradicionalnih jedi.

Jonagold: Sladko, blago kiselkastega okusa, odlikuje ga sočnost in elegantna aromatičnost.

Elstar: Izjemno plemenitega, tipičnega sladko-kislega okusa z bogato aromo. Meso je prijetno zrnate teksture, sočno in hrustljavo ter srednje čvrsto.

Braeburn: Zelo okusno jabolko kiselkastega okusa, čvrstega in sočnega mesa – osveži in odžeja, še prav posebno v zgodnjem zimskem času, pa vse do začetka pomladi.

Gala: Jabolko za »sodobnega potrošnika«. Prepriča s hrustljavim in osvežujoče sočnim mesom, sladkim okusom in nežno aromo.

Idared: S svojo prikupno rdečo barvo, belim, drobno zrnatim mesom ter prijetno sočnostjo in kislino je na slovenskem tržišču priljubljena in najbolj zastopana sorta.

Granny smith: Značilno poudarjen kiselkast okus, sočno, sveže ter hrustljavo ob ugrizu. Svoje najbolj zveste kupce ima med mlajšimi potrošniki.

Topaz: Je sinonim za ekološko pridelana jabolka. Ima odličen sladko-kisel okus in prijetno aromo. Ne prav čvrsto jabolko, a prav zato ima med starejšimi potrošniki prav posebno mesto.

Pinova in Evelina: Zelo podobnega okusa, obe sta hrustljavo sočni, slajšega okusa z blago kislino in značilno prijetno aromo.

Fuji in Fuji Kiku: So najbolj poznana jabolka po svoji sočnosti in sladkem okusu. Hrustljavo in čvrsto meso je prijetno aromatično.

Zlati delišes: Odlikuje ga skladni sladki okus s fino sadno kislino. Je sočno in hrustljavo z lepo topnim mesom in je všeč številnim potrošnikom pri nas in po vsem svetu.

Jabolka so naravni vir prehranskih vlaknin. Vsebujejo številne naravne snovi, kot so pektin, mikroelementi, vitamini in rastlinski fenoli. Jabolko vsebuje naravno prisotne sladkorje, zato je odličen priboljšek. Pridelovalne razmere v Sloveniji omogočajo pridelavo jabolk vrhunske kakovosti in obiranje v optimalnem času zrelosti. Kratke transportne poti ne obremenjujejo okolja.

Jabolka so bogato skladišče mineralov, vitaminov in drugih življenjsko nujnih snovi. Vsebujejo vitamine A, vitamine skupine B (B1, B2, B3, B5 in B6) in vitamin C. Največ vitamina C je v kožici, tik pod površjem lupine, in sicer kar šestkrat več kot v mesu jabolka. V lupini je tudi največ, več kot dve tretjini, vlaknin in tu so tudi skoraj vsi antioksidanti. Rudninskih snovi ali mineralov je do 0,7 odstotka. Med njimi je največ kalija. Sledijo natrij, kalcij, magnezij, železo, baker, mangan, fosfor, bor, silicij in jod.

Jabolka so zdrava presna, kuhana, pečena, vložena ali v soku.

Za vse velja, da je dobro vsaj enkrat mesečno opraviti razkuževalno črevesno kuro z jabolki. V ta namen zjutraj popijemo mlačen jabolčni sok, dopoldne zaužijemo eno ali dve presni neolupljeni jabolki, opoldne spijemo čaj iz jabolčnih lupin z dodatkom medu, zgodaj popoldne pojemo tri do štiri jabolka, čez dve uri spijemo kozarec svežega jabolčnega soka in pred spanjem pojemo krožnik tople jabolčne kaše z medom.

Jabolka močno vplivajo na prebavo in tudi presnovo. Če imamo preveč želodčne kisline, jo jabolčna in vinska kislina nevtralizirata ter pomagata pri presnovi beljakovin in maščob. V ta namen je dobro ob mastnem svinjskem mesu ali z mastno gosjo speči še jabolka. Njene učinkovine znižujejo holesterol in maščobe v krvi. Pri rednem uživanju jabolk se že v dveh mesecih zniža škodljiv holesterol v krvi.

V ljudskem zdravilstvu so jih uporabljali za zdravljenje gripe, bronhitisa, bolezni srca, za čiščenje sluzi v prsih, odpravo slabokrvnosti, kot oblogo za podplutbe, za oči in krčne žile ter za okrevanje po boleznih. Za dober in miren spanec so priporočali kuhana jabolka v obliki kompota, pečena so polagali na boleče uho, pečena pretlačena z olivnim olje pa so polagali na rane.