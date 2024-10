Jabolčni piškoti z ovsenimi kosmiči

70 g stopljenega kokosovega olja

80 g rjavega sladkorja

2 jabolki

1 vanilijev sladkor

1 jajce

100 g polnozrnate pirine moke

100 g ovsenih kosmičev

1 žlička sode bikarbone

1 žlička soli

1 žlička cimeta

malo sveže naribanega muškatnega oreščka

Najprej penasto umešamo jajca, kokosovo olje, rjav sladkor in vanilijev sladkor. Posebej v drugi posodi premešamo moko, ovsene kosmiče, sol, cimet, sodo bikarbono in muškatni orešček. Jabolki olupimo in naribamo. V penasto umešana jajca in sladkor ter olje, narahlo dodamo naribana jabolka, nato dodamo vse ostale sestavine. Zmes premešamo, da se sestavine povežejo. Na pekač, obložen s peki papirjem nalagamo kupčke zmesi. Zajemamo z žličko in nalagamo bolj narazen, da se med peko piškoti ne bi sprijeli. Pečemo na 175 stopinj približno 15 minut.