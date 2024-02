Jabolčna babka

Kvasni nastavek:

1,5 dl mleka

1 žlička sladkorja

20 g kvasa

Testo:

350 g moke

ščep soli

60 g zmehčanega masla

1 jajce

2 žlici sladkorja

Nadev:

4 jabolka

vanilijev sladkor

3 žlice sladkorja

1 čajna žlička cimeta

Očiščena jabolka narežemo na koščke, skuhamo do mehkega, odlijemo vodo, sladkamo in dodamo cimet. Vse skupaj spasiramo.

sladkorni premaz

3 žličke sladkorja

2 žlički vode

Pripravimo kvasni nastavek in pustimo 10 minut, da se kvas aktivira.

V večjo skledo presejemo 350 g moke in sol. Na sredini naredimo jamico in vanjo ubijemo jajce, dodamo zmehčano maslo in sladkor. Na hitro pregnetemo. Nato dodamo kvasec in dobro pregnetemo. Pokrijemo ter pustimo, da testo vzhaja pol ure. Vzhajano testo razvaljamo na 5 mm debelo. Na tanko premažemo z nadevom. Del testa na koncu pustimo nenamazan. Zavijemo v štručko, ki jo po dolgem prerežemo. Oba dela testa na začetku stisnemo skupaj, potem pa oba dela zvijamo. Babko zvrnemo v namaščen pekač, pokrijemo in pustimo še pol ure vzhajati. Pečemo 45 minut na 175 stopinjah.

Sladkorni premaz: sladkor in vodo segrejemo. Počakamo, da se sladkor stopi in odstavimo. Ko je babka pečena, jo vzamemo iz pečice in takoj premažemo s sladkornim premazom. Pustimo, da se ohladi in postrežemo.