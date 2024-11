Izzivi mladinskega dela

Mladinsko delo. Dotaknili so se njegovega priznavanja in psihofizičnih težav, ki jih le-to lahko prinaša mladinskim delavcem.

Celje je minuli teden gostilo Nacionalni posvet mladinskega sektorja, ki je na celjsko sejmišče privabil okrog 200 mladinskih delavcev iz vse Slovenije. Dogodek je na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organiziral Celjski mladinski center, osrednja tema pa so bili prav mladinski delavci.

Spregovorili so o izgorelosti pri delu z mladimi

Posvet je tokrat v ospredje postavil težave in izzive, s katerimi se lahko pri svojem delu srečujejo mladinski delavci. Prvo vsebinsko predavanje dneva je tako naslovilo skrb za psihofizično stanje mladinskih delavcev in delavk. Urška Jež je izvedla predavanje o preprečevanju izgorelosti zaposlenih v mladinskem sektorju ter v njem izpostavila tudi, kako ga prepoznati in predvsem nasloviti. Dogodek se je nadaljeval z delavnico Sare Šabec o vplivu notranjih ukazov in medosebnih odnosov na izgorelost.

Podobno problematiko so nagovorili tudi govorniki. V uvodnem pozdravu je gostitelj, direktor Celjskega mladinskega centra, Tadej Perčič, med drugim dejal, da mladinsko delo zahteva neverjetno predanost in fleksibilnost, a prav tako nosi s sabo številne prepreke. »Številne izmed teh preprek so tihe, a vztrajne. Izgorelost je pogosto nevidna, dokler se ne znajdemo pred njo sami. A poleg teh izzivov obstaja tudi bogata mreža podpore in možnosti za rast, ki nas navdihuje, da vztrajamo. V tem procesu sem pridobil globoko spoštovanje do dela mladinskih delavcev, ki kljub oviram vztrajajo in tako prispevajo k rasti mladih,« je opozoril.

Popoldanski del posveta je bil namenjen prepoznavanju mladinskega dela. Na Tržnici dobrih praks mladinskega dela je 21 mladinskih organizacij predstavljalo svoje programe in projekte. Udeleženci so se imeli čas neformalno družiti in učiti od stanovskih kolegov ter pridobiti ideje, kako podobne programe in projekte implementirati v lastnih lokalnih okoljih.

Podelili tudi državne nagrade

V sklopu dogodka so podelili tudi državna priznanja v mladinskem sektorju. Priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja je prejel Mladinski kulturni center Maribor, državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju pa Jože Gornik. (MH)