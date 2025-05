Izšlo je novo knjižno delo o Črešnjevcu

Mirko Munda je izdal svoje novo knjižno delo z naslovom Stoletje Črešnjevca in njegove okolice. Predstavitev knjige, ki je izšla pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, bo nocoj, 16. maja, v Domu kulture Črešnjevec.

Mirko Munda je bil dopisnik časnika Večer iz Pomurja in v tej medijski hiši ostal 35 let, vse do upokojitve. Del svojega življenja pa je posvetil tudi pisanju knjig, tudi dveh temeljitih kronik Pragerskega. Pred leti je prejel tudi Priznanje občine Slovenska Bistrica za dolgoletno in uspešno delo na področju novinarstva in publicistike.