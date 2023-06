Izplačan mora biti do konca junija

Regres. Zneski so večinoma višji od lanskih. Regres je oproščen plačila prispevkov in dohodnine, a le do višine 100 % povprečne plače zaposlenih.

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. V kolikor delavcu pripada letni dopust (v celotnem ali sorazmernem delu), mu pripada tudi regres. Pravica do dopusta in regresa nastane, če ima delavec sklenjeno delovno razmerje vsaj en mesec; torej za vsak mesec dela delavcu pripada dvanajstina letnega dopusta in prav toliko regresa.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust. Znesek regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače, torej za leto 2023 nekaj malega več kot 1.200 €.

Regres je oproščen plačila prispevkov in dohodnine, a le do višine 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, gledano za dva meseca nazaj. Izplačan mora biti najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Preverili smo, kako je z izplačili regresa v nekaj celjskih podjetjih. V Celju so v večini podjetij regrese že izplačali, zneski pa se gibljejo od 1.400 do preko 2.000 evrov. Podrobneje o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.