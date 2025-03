Izjemen uspeh mladih zgodovinarjev na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Z Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica poročajo o izjemnem uspehu njihovih učenk in učencev na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine. Kar pet se jih je uvrstilo med 10 najboljših v državi. »Zlate zgodovinarke« so postale osmošolke Tarja Papotnik Sekol, Anika Potočnik in Vilma Unuk, »zlata zgodovinarja« pa devetošolca Matic Godec in Marcel Barukčić.

V tem šolskem letu je bila tema tekmovanja Vsakdanje življenje v visokem in poznem srednjem veku na Slovenskem. Na šoli so na pripravah poglobljeno analizirali zahtevno literaturo ter v decembru izvedli selekcijsko tekmovanje. Udeležilo se ga je 16 učencev. Izkazali so odlično poznavanje omenjene tematike. Deset učencev je bilo nagrajenih z bronastim priznanjem, petim pa se je uspelo uvrstiti še na državno tekmovanje (ki je za območje vzhodne regije potekalo prav na tej šoli v Sl. Bistrici). Vseh pet pa, kot omenjeno, se je suvereno spopadlo s tekmovalno polo in osvojilo zlato priznanje.

»Drage učenke in učenci ponosni smo na vas, vaš vložen trud in vašo delavnost. Vaš uspeh je dokaz, da sta znanje in vztrajnost ključ do odličnosti. Iskrene čestitke,« sta mladim voščili mentorici Anja Regoršek in Virineja Goričan.