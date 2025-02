Izjemen obisk Žičke kartuzije

Prešernov dan je bil v Žički kartuziji prava kulturna poslastica, saj je obisk presegel vsa pričakovanja. Več kot 300 obiskovalcev se je udeležilo treh brezplačnih vodenih ogledov, kjer so lahko pobližje spoznali bogato zgodovino nekdanjega kartuzijanskega samostana.

Veliko zanimanja je bilo tudi za obisk zimskega samostanskega vrta in zeliščne lekarne, kjer so obiskovalci prisluhnili Majdi Temnik iz Zeliščnega vrta Majnika ter Dragu Iršiču, ki skrbi za dediščino starodavne kartuzijanske lekarne.

