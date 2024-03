Izbran je izvajalec za projekt Grajske poti

Konec februarja je bil izbran izvajalec za projekt Grajske poti, investicijski projekt v turistično infrastrukturo na območju grajskega griča okoli Starega gradu CeljeIzbran je bil ponudnik NXT LVL iz Krškega v skupni ponudbi s partnerjem Aliansa ASE iz Ljubljane.

»Projekta se zelo veselimo, saj bomo okoli največje celjske znamenitosti že predvidoma do konca leta dobili nove poti, tematske točke in počivališča. Uredili bomo tri poti – Geološko pot pod grajskimi stenami, pot Z igro v dolino po jugozahodnem pobočju, na kateri bodo tudi igrala za otroke in Panoramsko pot po grajskem jarku. Nad plezališčem bomo dobili razgledno ploščad, uredili bomo tudi dva vstopna portala ob robu parkirišča, ki bosta označevala vstop na grajske poti, ob obstoječi Pelikanovi poti pa z digitalno nadgradnjo vsebinske tematske točke,« so med drugim zapisali na Mestni občini Celje.