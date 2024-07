Iz Slovenske Bistrice ponoven poziv pristojnim ministrstvom, da ustavijo vse postopke umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju!

Prebivalci pohorskih občin, združeni v Civilno iniciativo ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn, ponovno zahtevajo takojšnjo ustavitev vseh postopkov, ki zadevajo umeščanje vetrnih elektrarn na območje Pohorja. Zahtevo so naslovili na pristojne, torej na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Kajti njihovi dosedanji odzivi so po mnenju Civilne iniciative spregledali voljo ljudi.

Poudarjajo, da prebivalke in prebivalci Pohorja ter občinski svet občine Slovenska Bistrica odločno nasprotujejo umeščanju vetrnih elektrarn na območje Pohorja. Prav tako so negativna mnenja podala strokovne institucije. Kljub temu pa po informacijah, ki jih imajo v Civilni iniciativi, zgodba o tem ni končana. Še več; obstaja bojazen, da bi v tišini, v času dopustov, potencialni investitorji dosegli spremembe v Državnem prostorskem načrtu.

V nadaljevanju pa pismo, s katerim zahtevajo, da obe ministrstvi (MNVP in MOPE) izrazita jasno stališče glede (ne)umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje:

Spoštovana gospod Jože Novak, minister za naravne vire in prostor, spoštovani mag. Milan Gajšek, državni sekretar Ministrstva za naravne vire in prostor, spoštovani mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo,

CI ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn je prejela odgovor, ki nam ga je MNVP posredovalo kot odziv na dopis, poslan ministroma gospodu Jožetu Novaku ter mag. Bojanu Kumru konec meseca aprila, v katerem ZAHTEVAMO takojšnjo ustavitev vseh postopkov, ki zadevajo umeščanje vetrnih elektrarn na območje Pohorja.

Vaš odgovor ne naslavlja vsebin oziroma zahtev ljudi, ki živimo na in pod Pohorjem, glede ustavitve postopkov (študij variant, medresorska usklajevanja, proučevanje pobud …) za gradnjo vetrnih elektrarn na Pohorju in to ne glede na to, na kakšen način naj bi se le te umeščale (državni prostorski načrt, integralni postopek, … ).

Še huje; v odgovoru razlagate postopke glede potekajočih pobud za državne prostorske načrte za vetrne elektrarne na Pohorju ter s tem spregledate voljo prebivalk in prebivalcev Pohorja, ki je na zborih krajevnih skupnosti Tinje, Kebelj in Šmartno na Pohorju sprejela (in na ministrstva tudi posredovala) sklepe o odločnem nasprotovanju umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorje!

Prav tako se je proti umeščanju vetrnih elektrarn večkrat izrekel Občinski svet Občine Slovenska Bistrica; Župan, dr. Ivan Žagar, vam je v domala enakem obdobju kot civilna iniciativa posredoval identično zahtevo po ustavitvi vseh postopkov umeščanja vetrnih elektrarn na območje Pohorja.

Iz vašega odgovora veje spregledanost in neupoštevanje volje lokalnih skupnosti glede te pomembne problematike; ljudem iz dneva v dan zmanjkuje potrpljenja, naveličani so zavajajočih odgovorov in ignorance struktur, ki so bili celo pobudniki (npr. MOPE glede predloga za DPN Lasina – Gradišče) umeščanja vetrnih elektrarn na območje Pohorja.

Ob tem izpostavljamo tudi sledeče: strokovne institucije (Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za varstvo narave Slovenije) so v lanskem letu podale negativna strokovna mnenja glede umeščanja vetrnih elektrarn na območje Areha, Treh Kraljev in Gradišča, v t. i. integralnem postopku, za zasebne investitorje.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je tako rekoč v istem obdobju, kljub jasno izraženi volji ljudi na in pod Pohorjem ter izdanim negativnim mnenjem stroke, predlagalo pobudo za DPN Lasina – Gradišče, ki prav tako zadeva najvrednejša območja pohorske narave in ki se vsebinske ne razlikujejo od tistih, za katere je stroka podala negativna mnenja v integralnih postopkih.

Zato je občutek neupoštevanja tako stroke kot javnosti s strani ključnih ministrstev (o pobudi predloga za DPN Lasina Gradišče ni bila obveščena niti Občina Slovenska Bistrica!) več kot le to. Vse bolj izdanjajo tudi prazne besede, ki jih minister mag. Bojan Kumer izreka v medijih, »da tam, kjer Ijudje vetrnih elektrarn ne želijo, jih ne bo«.

Ignoranca, neodzivnost in pišmeuhovski odnos do teh za Pohorke in Pohorce ter vseh, ki smo odvisni od Pohorja, izjemno pomembnih vsebin, se odraža v vse večjem nezadovoljstvu do odločujočih ter se bo, za pričakovati je, zaključila z množičnim odporom vseh, ki jih zadeva tovrstna problematika (Pohorje, Boč, Ojstrica, Loški Potok … ).

Zato oba pristojna ministrstva, MNVP in MOPE ter njuna ministra ponovno pozivamo, DA USTAVIJO VSE NA POHORJU POTEKAJOČE IN PRIPRAVLJALNE POSTOPKE ZA UMEŠČANJE VETRNIH ELEKTRARN in o tem seznanijo lokalne skupnosti, civilno iniciativo in javnost.

Lep pozdrav,

CI za Pohorje brez vetrnih elektrarn, zanjo Drago Mahorko