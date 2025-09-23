Iz Skopja z medaljama Urh Ogrizek in Zarja Mastnak



V celjskem Judo klubu Z’dežele Sankaku se veselijo novih uspehov. Za prvo večjo medaljo za ta klub v moški konkurenci po petih letih je poskrbel Urh Ogrizek. 19-letnik, ki prihaja iz Loč, je na evropskem pokalu v Skopju v kategoriji do 73 kilogramov premagal pet nasprotnikov in se uvrstil v finale. V njem se je za zlato medaljo pomeril s prvim nosilcem Ioanom Dzitacom. Romun je bil na koncu boljši, Ogrizek pa je z drugim mestom osvojil svojo prvo medaljo na članskih evropskih pokalih.

Dosežek Ogrizka je še nadgradila njegova klubska kolegica, komaj 16-letna Zarja Mastnak, ki si je s tremi dobljenimi borbami priborila zlato medaljo v kategoriji do 57 kilogramov. Lana Kopitar (do 63 kg) je tekmovanje končala brez dobljene borbe. (JM)

Foto EJU/Kristijan Arsovski