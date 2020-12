Iz Rogaške Slatine že odšli na pomoč v Petrinje

Danes zjutraj so v Petrinje na pomoč odšli tudi iz Rogaške Slatine. Na pomoč so priskočili s sedmimi tovornimi vozili, dvema bagroma, pijačo in osnovnimi živili.

Podjetje Kit-ak Gradnje, ki je pred leti v Petrinjah izvajalo dela na ureditvi kanalizacije, je stopilo v stik z odgovornimi na prizadetem območju in se dogovorilo, da pridejo na pomoč tudi s stroji. Danes zjutraj so se na pot odpravili s sedmimi tovornjaki, med njimi so bili trije naloženi s pijačo Atlantic Group Rogaška – Droga Kolinska, prav tako pa so na pomoč priskočili z dvema bagroma. Po besedah direktorja podjetja Andreja Kitaka je v Petrinjah s svojimi zaposlenimi delal toliko časa, da se je ob tem grozovitem dogodku čuti dolžnega, da jim pomaga. Stopil je v stik z Atlantic Group Rogaška – Droga Kolinska, Milanom Barićem – Trgovino Am-Am in podjetjem Jagros, ki so z veseljem priskočili na pomoč. Podjetje Jagros je za potrebe prevoza vode in najnujnejših osnovnih živil odstopilo svoje vozilo z voznikom, na prizadeto območje pa so odpeljali tudi nekaj sadja, toasta in sladkarij. Kot nam je še zaupal Kitak pa bodo z delavci in stroji v Petrinjah ostali kolikor časa bo potrebno. (K. C.)

