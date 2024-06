Iz Podčetrtka medalje tudi v Celje in Slovensko Bistrico

Podčetrtek je minuli konec tedna jubilejno desetič gostil članski evropski pokal v judu, sicer pa je bilo to že 18. tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Več kot 300 tekmovalk in tekmovalcev je prišlo iz 31 držav. Med Slovenci je izstopala članica celjskega Judo kluba Z’dežele Sankaku Leila Mazouzi z zmago v konkurenci do 63 kilogramov. Eno od skupno štirih medalj za Slovenijo si je priborila še Nika Tomc (Z’dežele Sankaku) v kategoriji do 57 kilogramov.

Član bistriškega Impola David Štarkel je v kategoriji do 60 kilogramov osvojil drugo mesto. Urška Torkar (Triglav Kranj) je bila tretja v kategoriji nad 78 kilogramov. (Jure Mernik)

Foto: EJU