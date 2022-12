Iz Bolgarije v Celje prihaja slovenski reprezentant

Žan Karničnik je novopečeni član Nogometnega kluba Celje. Slovenski reprezentant v knežje mesto prihaja iz Ludogorca, in sicer na enoletno posojo. Celjani pa bodo imeli tudi možnost odkupa.

28-letni nogometaš prihaja iz Radelj ob Dravi, kjer je tudi začel svojo nogometno pot. Sledilo je nekaj let igranja za Dravograd, kjer je za mlajše selekcije nastopal vse do konca mladinskega staža, ko je prestopil v vrste Maribora. Ker priložnosti za dokazovanje v prvi ekipi Maribora ni dobil, se je odločil za prestop v Muro. S črno-belimi je osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka in se s svojimi predstavami prebil v državno reprezentanco, za katero je debitiral 8. oktobra 2021 na tekmi z Malto. Skupno je v dresu z državnim grbom zbral 13 nastopov. Januarja letos je Karničnik postal član večkratnega prvaka Bolgarije Ludogorca iz Razgrada in v sezoni 2021/2022 v svoje vitrine dodal naslov bolgarskega prvaka. Svojim novim soigralcem se bo pridružil na začetku zimskega pripravljalnega obdobja.

Po koncu jesenskega dela Prve lige Telemach so v Celje pripeljali tudi že hrvaškega vratarja Matka Obradovića in branilca Klemna Nemaniča. Celjskega prvoligaša pa je po sporazumni prekinitvi pogodbe zapustil vratar Florijan Raduha. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje

