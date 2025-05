Italijanska sladica: Bonet

Potrebujemo:

4 jajca

120 g sladkorja

50 g kakava v prahu

500 ml mleka

20 ml ruma

120 g italijanskih mandljevih piškotov amarettov

Karamela:

120 g sladkorja

50 ml vode

Na kuhalnik pristavimo kozico, v katero dodamo sladkor in vodo. Vsebino med mešanjem počasi segrevamo, da se ves sladkor raztopi. Sirup nato brez mešanja segrevamo še toliko časa, da postane zlato rjave barve. Vzamemo ožji podolgovat pekač in vanj vlijemo pripravljeno karamelo in jo razlijemo po celotni površini. Pustimo, da se karamela strdi.

Pečico segrejemo na 150 stopinj. Piškote zdrobimo ali zmeljemo. V kozici segrejemo mleko.

Jajca in sladkor penasto umešamo. Primešamo presejan kakav v prahu, vroče mleko in rum. Na koncu primešamo še zdrobljene piškote. Pripravljeno zmes vlijemo v pekač, ki smo ga prevlekli s karamelo. Postavimo ga v večji pekač, ki ga do polovice napolnimo z vročo vodo. Sladico pečemo v vodni kopeli na spodnji tretjini ogrete pečice približno 1 uro.

Ko je sladica pečena, jo najprej ohladimo na sobno temperaturo, nato pa jo še za 3 ure shranimo v hladilnik. Ko jo želimo postreči, kremo s pomočjo ozkega in tankega noža ločimo od stranic pekača, nato pa jo previdno preobrnemo na servirni krožnik ali pladenj. Po vrhu okrasimo z amaretti in postrežemo.