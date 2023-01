Inženirka leta 2022 je Rosana Kolar, letalska mehaničarka iz Tepanja.

Na sinočnji slavnostni razglasitvi v Ljubljani je inženirka leta postala Rosana Kolar, diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika.

Izbor inženirka leta v ospredje postavlja osebo, ki je s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, da se bodo lažje odločala za perspektivne inženirske poklice.

Že pri enajstih naznanila, da bo mehaničarka

Kot so zapisali organizatorji izbora, v oči pade njena skromnost in spoštljiv odnos do dela – njeno zavedanje, da je za varno in udobno popotovanje nad tlemi ključen prav vsak zaposleni.

Da bo letalska mehaničarka, je vedela že pri rosnih 11 letih. V njeni vztrajnosti, samozavesti in trdni prepričanosti v svoje poslanstvo je komisija prepoznala svojevrstno pionirko dela v aviaciji.

Ob prejemu kipca se je Rosana Kolar zahvalila za izjemno priznanje:

“Počutim se počaščeno, da danes stojim na odru skupaj z devetimi izjemnimi inženirkami. To priznanje je priznanje nam vsem. Vse nominiranke smo zmagovalke. Zahvaljujem se moji družini, ki je prepoznala mojo drugačnost in me ves čas podpirala ter podjetju Adria Tehnika in mojim fantom v hangarju, ki so mi ves čas nesebično predajali svoje dragoceno znanje in izkušnje.”

Deset letošnjih nominirank za inženirko leta 2022

Med letošnje nominiranke za Inženirko leta 2022 so uvrščene Tajda Bogovič, razvijalka programske opreme v podjetju MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o.; Neža Guzelj, projektna in produktna vodja v razvoju v podjetju MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.; Ana Kavčič, samostojna informatičarka v podjetju KRKA, d. d., Novo mesto; Rosana Kolar, letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika, vzdrževanje letal, d.o.o.; Viki Petrovič, višja tehnična svetovalka v podjetju Loftware; Tajda Pirnat, specialistka za skladnost produktov z direktivami in regulativami v podjetju Danfoss Trata d.o.o.; Barbara Pogačar, preskusna inženirka v SIQ Ljubljana; Špela Poklukar, specialistka strojnega učenja v podjetju Endava, digitalne rešitve, d.o.o.; Jerneja Sedlar, projektna inženirka v službi za razvoj in investicije v Holdingu Slovenskih elektrarn; Lara Topol, vodilna inštruktorica osebja proizvodnje in inženirka izmene v Nuklearni elektrarni Krško.

Ekonomska moč in kapital sledita tistim, ki obvladujejo tehnologije

Nominiranke za inženirko leta je nagovorila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar:

“Skrb za talente je naša skupna odgovornost, da bomo Slovenke in Slovenci lahko enakopravno in samozavestno sedeli za mizo s tehnološko razvitejšimi državami in odlično razumeli jezik tehnologije, od katere smo vitalno odvisni. Ekonomska moč in kapital ter z njima možnost vplivanja in odločanja namreč nezadržno sledita tistim, ki obvladujejo tehnologije.”

Inženirke je podprla tudi z besedami: “Samo strast in ljubezen do poklica, ki ga opravljaš, prinese kakovost in vrhunske rezultate. Zato poklicev res ne smemo deliti na moške in ženske, temveč spodbujati čisto vsakega, da dela tisto, kar ima rad, kjer najde veselje in izživi svoje sanje.”

Ministrica, pristojna za digitalno preobrazbo, Emilija Stojmenova Duh je prisotne nagovorila kot ena od njih, kot nominiranka prve generacije izbora Inženirke leta: “Radovednost, sočutje, vztrajnost – vse to so danosti, ki jih imamo inženirke in inženirji. A pot do uspeha ni preprosta. Prirojene danosti običajno ne zadoščajo. Potrebujemo nekaj več. Vedno sem imela podporo zvestega spremljevalca, strica iz ozadja, ki me nikoli ne zapusti. Ta stric iz ozadja je znanje. Imamo ga vse inženirke in inženirji. To je naša moč, ki nam jo nihče in nikoli ne more vzeti. Naj inženirska iskrica živi in nas navdušuje tudi v prihodnje.”

