INTERVJU s Polkaholiki

Gašper in Matic Peršuh, Žiga Kunstič in Rene Soršak. Štirje energični fantje, ki so željni odrov in ustvarjanja. Brata Peršuh prihajata iz okolice Pragerskega, Matic je harmonikar in pevec, Gašper pa igra na bas kitaro, Rene igra kitaro in poje, Žiga pa je predvsem pevec. S fanti smo se pogovarjali o njihovi glasbeni poti in glasbenem ustvarjanju v prihodnje.

Kaj pravzaprav pomeni ime Polkaholiki?

Rene: Zelo težko je bilo izbrati izvirno in zanimivo ime, zato smo skupaj dolgo premišljevali kakšno ime bi nam ustrezalo. Ideja Polkaholiki se je porodila iz naše odvisnosti od polk, saj smo ugotovili, da lahko prav vse skladbe zaigramo v polki! Vedno z veseljem povemo, kako natančno to ime opiše nas in našo odvisnost od polke.

Konec lanskega leta ste posneli svojo prvo pesem, kako so jo sprejeli ljudje?

Žiga: Tik preden smo jo uradno izdali smo bili vsi zelo nestrpni. Prva je samo ena in je ne pozabiš nikoli. Nismo vedeli kakšen odziv bomo dobili, seveda pa smo upali na najboljšega in na koncu se je izkazalo, da so jo vsi sprejeli fenomenalno! Še danes prejemamo čestitke in še danes se pridno vrti po radijskih postajah ter je obvezna skladba na našem repertoarju.

Vas nastopi utrudijo ali napolnijo z energijo?

Gašper: Res je, da znajo biti snemanja včasih naporna, ampak nas množice ljudi na nastopih vedno napolnijo z energijo.

Kateri del glasbenega ustvarjanja je najbolj naporen?

Matic: V bistvu noben del ni za nas napor, ker vedno ustvarjamo s pozitivo, pa tudi če ima kdo od nas slab dan, smo vedno tukaj ostali, da “obrnemo” ta dan v dobrega in nepozabnega … Kot pravi rek: “vsi za enega, eden za vse”. Vedno pa je najlepše stati pred množico ljudi, ki je tam zaradi tebe ter diha in poje s tabo!

Kako je epidemija vplivala na vas mlade glasbenike, ki se strmo vzpenjate po glasbeni lestvici?

Matic: Uhhh … Epidemija je na nas vplivala zelo močno … Zaradi tega virusa je bilo nastopanje praktično nemogoče. Smo se pa seveda poskušali znajti in objavili našo pesem Povej, povej v »karantenski« različici. V času epidemije smo med drugim od doma ustvarjali za Youtube kanal Joonglaa in soustvarjali z našimi glasbenimi kolegi. Čez celotno obdobje se trudimo biti ustvarjalni in vsak trenutek čakamo, kdaj se bomo lahko vrnili tja, kjer smo najraje – na oder!

Kakšne so vaše želje, načrti za vnaprej?

Matic: V zelo kratkem času smo za nas ustvarili zelo veliko. Seveda si želimo ustvarjati, nastopati in snemati. Želimo si novih skladb, čim večjih odrov in čim številčnejših množic. Glede na to, kar smo dosegli do zdaj, lahko rečemo, da že živimo svoje sanje. Mogoče pa v prihodnosti še razširimo naše območje ustvarjanja po tujini. Definitivno pa se bodo naše sanje vedno izpolnjevale na odru pred množico ljudi.

In kje jih v prihodnosti lahko zasledimo?

Fantje bodo svoj prvi »pokoronski« nastop opravili ta petek v Lenartu. »Res komaj čakamo, da stopimo na oder, četudi pod poostrenimi ukrepi,« pravijo.

Več o fantih, ki so »zaljubljeni« v polko, pa v prihajajoči septembrski številki Bistriških novic.