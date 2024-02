Informativni dnevi na Srednji šoli Slovenska Bistrica

Tudi na Srednji šoli Slovenska Bistrica danes in jutri potekajo informativni dnevi.

Vpisujejo v pet programov, to so: gimnazija, ekonomski tehnik, metalurški tehnik, trgovec in pa ekonomski tehnik PTI (poklicno tehniški program). Kako bodo šolo predstavili na informativnih dnevih? »Učence osnovnih šol in njihove starše bomo pričakali v športni dvorani, kjer bomo imeli skupni uvodni del, nato bo potekala predstavitev po posameznih programih, potem pa še ogled šole in delavnice, ki smo jih pripravili za osnovnošolce,« pove ravnatelj Marjan Kampuš.

Običajno je največje zanimanje za gimnazijske programe ter za program ekonomski tehnik. Je pa tukajšnje podjetniško okolje zainteresirano, da se izšola tudi čim več metalurških tehnikov. Prav zanje na šoli gradijo novo učilnico, ki jim bo v dodatno pomoč pri izobraževanju, dodaja ravnatelj Kampuš: »V novi delavniški učilnici za metalurški program bomo izvajali praktični pouk na šoli. Učilnica bo sodobno opremljena, tako da bomo nudili res take standarde, ki jih potem čakajo v delovnem procesu.«

Nova učilnica bo končana predvidoma maja, pouk v njej pa bodo vpeljali z novim šolskim letom.