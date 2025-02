Indijski lečin daal

Sestavine za 4 osebe:

1 skodelica rdeče ali rumene leče

3-4 skodelice vode

žlička mletega koriandra

pol žličke kurkume

pol žličke soli

žlica ghee masla (ali rastlinskega olja)

1 velika čebula, sesekljana

4 stroke česna, sesekljane

žlička naribanega ingverja

2 zelena čilija, sesekljana

2 večja paradižnika

pol žličke mlete kumine

žlička garam masale

4 žlice kokosovega mleka

nasekljan svež koriander

Priprava:

1. korak:

Lečo operemo. V srednje veliki posodi leči dodamo vodo, mleti koriander, kurkumo in sol.

Kuhamo na srednjem ognju približno 20 minut, dokler leča ni mehka in začne razpadati. Če je potrebno, med kuhanjem dodamo še malo vode.

2. korak:

V ponvi na srednjem ognju segrejemo ghee maslo in zlato prepražimo čebulo. Dodamo česen, ingver in čili ter pražimo še minutko, nato vmešamo na koščke narezan paradižnik in dušimo slabih deset minut, da se paradižnik razpusti v gosto pasto. Dodamo mleto kumino in garam masalo, premešamo in kuhamo še minuto.

3. korak:

Čebulo in začimbe zmešamo s kuhano lečo, dodamo kokosovo mleko, če je zmes pregosta, jo razredčimo z malo vode, in dušimo na malem ognju še nekaj minut, da se okusi povežejo. Na koncu daal posujemo z nasekljanim koriandrom.

Daal je klasična indijska jed iz leče, ki obstaja v mnogih različicah, saj jo lahko vsak prilagodi svojemu okusu. Jed je preprosta, polnega okusa, postrežemo jo z basmati rižem ali naan kruhom.