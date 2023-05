SLOVENSKA BISTRICA: Impol zaposlenim visoki regres in odličen Dan družin

V skupini Impol v Slovenski Bistrici so zaposleni že prejeli letošnji regres. In to v maksimalni neobdavčeni višini, 2.132 evra neto.

V družbi pa so minulo soboto, 13. maja, pripravili še en dogodek, pomemben za zaposlene in njihove družine – Impolov dan družin. Privabil je več kot 500 udeležencev, med njimi približno polovico otrok. To je bila dobra priložnost, da so otroci lahko spoznali svet proizvodnje in bolje razumeli delo svojih staršev, s čimer se krepi tudi spoštovanje do njih. Pripravili so tudi številne delavnice, kjer so se otroci preskusili v raznih spretnostnih ter podelili več nagrad. Skupina Impol pa je ob tej priložnosti še donirala 2400 evrov za otroke zaposlenih, ki se soočajo z večjimi zdravstvenimi izzivi. Denar so z udeležbo na dobrodelnem teku »prislužili« zaposleni.

Z Impolovim dnevom družin je skupina Impol obeležila 15. maj, svetovni dan družin, ki med drugim poudarja pomembnost družinskega povezovanja in skupnih aktivnosti. (Foto: Impol, spletna stran)