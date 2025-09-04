Impol praznuje 200 let z velikim koncertom

Leto 2025 je za Impol leto jubileja – podjetje namreč praznuje 200 let obstoja. Ob tej priložnosti ta petek, 5. septembra, pripravljajo posebno glasbeno doživetje za prebivalce Slovenske Bistrice in okolice. Prizorišče dogajanja bo na novem parkirišču pri sedežu podjetja, in to od 17-ih pa vse do polnoči. Na odru se bodo predstavili priljubljena pevka Nina Pušlar in skupina Mi2. Dogodek bo popestrila tudi ponudba lokalnih vinarjev, craft pivovarja ter domačih ponudnikov hrane in pijače.

Organizatorji vabijo vse občane, da se jim pridružijo, praznujejo skupaj in doživijo večer, ki bo povezal preteklost, sedanjost in prihodnost podjetja.