Impol med vodilnimi inovatorji na Dnevu inovativnosti 2025

Na letošnjem Dnevu inovativnosti 2025, ki ga je že triindvajsetič organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), je podjetje Impol 2000 iz Slovenske Bistrice znova potrdilo svoj status enega vodilnih inovatorjev.

Impol 2000 je prejel zlato nacionalno priznanje za inovacije. Gre za najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in pomembno promocijo inovativnosti v gospodarstvu.

GZS je skupno podelila 10 zlatih, 27 srebrnih, 15 bronastih priznanj in eno posebno priznanje za inovacijski izziv.

Zlata inovacija Impola

Zlato priznanje je podjetju Impol 2000 prinesla inovacija Visoko legirana aluminij-magnezijeva zlitina (ECO-AlMag6) s trajnostno in ekonomsko učinkovitostjo. Nova zlitina presega meje dosedanjih standardov, saj vsebuje več kot 6 masnih odstotkov magnezija, kot valjani polproizvod pa dosega mehanske lastnosti, primerljive z jeklom. Poleg odličnih tehničnih lastnosti prinaša tudi pomembne okoljske koristi – zaradi skrbno izbranih surovin je na tono izdelka ogljični odtis nižji kar za 11,7 tone ogljikovega dioksida. Izdelki iz nove zlitine so že našli pot na globalni trg, med drugim v elektrotehniko, avtomobilsko in pomorsko industrijo.

Kdo stoji za inovacijo?

Za inovacijo stoji ekipa strokovnjakov: dr. Jakob Kraner, dr. Peter Cvahte, Aleksandra Robič, mag. Bojan Kropf, Hjubert Jerkin, dr. Darja Volšak, Branko Arnuš, Kristijan Kresnik, Zvonko Amon, Mojca Kolmanič, Jure Slatinek, Gregor Žerjav in Tomaž Smolar.

»V Impolu verjamemo, da so inovacije ključ do prihodnosti – zato bomo še naprej gradili na znanju, tehnologiji in trajnosti,« so ob prejemu priznanja ponosno sporočili iz podjetja

