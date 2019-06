Imeniten začetek Poletnih glasbenih večerov v Žički kartuziji

Če je soditi po prvem, se obiskovalcem to poletje znova obeta niz vrhunskih Poletnih glasbenih večerov v Žički kartuziji. Čast izvesti prvega v sezoni 2019 je pripadla sestavu Nina Strnad Trio.

Glas in izvedbe ene najboljših slovenskih vokalistk so ob zidovih ruševin nekdanje kartuzijanske cerkve zveneli, kot da se je sem vrnila preprosta čista molitev ponosnega človeka. Nič manj aplavzov kot Nina pa nista požela njena spremljevalca pianist Gregor Ftičar in trobentač Tomaž Gajšt, ki sta občinstvo razvajala z nemalo solo vložki.

Ob koncu je Nina Strnad zbranim v Žički kartuziji še zaupala, zakaj ta večer tako posebno žari: “V meni rase novo življenje.”

Naslednji Poletni glasbeni večer prinaša v Žičko kartuzijo drugačen zven, v akustični verziji in ob posebnih svetlobnih efektih bo namreč nastopila Siddartha (5. julija). VM