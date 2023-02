Imate kaj za pusta hrusta?

Norčavo vzdušje pustnega časa bo zajelo tudi knežje mesto. Kot vsako leto, bo tudi letos OŠ Lava pripravila prav posebno pustno povorko.

Na Zavodu Celeia Celje bodo že v soboto dopoldan poskrbeli za pestro pustno dogajanje v mestnem središču. Maske ali pa le zabave in norčavosti željni ste vabljeni, da se pridružite pustnemu rajanju v središču mesta, ki bo potekalo med 10. in 13. uro.

Za tradicionalno pustno povorko so tudi letos poskrbeli na Osnovni šoli Lava, učenci in učitelji bodo krenili s Krekovega trga na Gubčevo in Lilekovo ulico, v Stanetovo in na Glavni trg, kjer bo rajanje in izbor najlepših mask.

Pestro tudi na pustni torek

Na pustni torek pa bo potekalo ocenjevanje in izbor najboljših pustnih podob pri mestnih ponudnikih. Komisija bo v mestnem središču obiskala lokale in trgovine ter ocenjevala urejenost izložbe, notranjega interjerja, osebja ter samo pustno ponudbo. Pri ocenjevalnih kriterijih bo letos posebna pozornost namenjena vidiku trajnosti v smislu izvirnosti, umetniške in etnološke vrednosti mask, izbora materialov, stopnje ponovne uporabe in splošne trajnostne sporočilnosti. Podelili pa bodo nagrade za tri najlepše urejene izložbe.

Več o pustnem dogajanju v knežjem mestu pa v aktualnem Celjanu.