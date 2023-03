Novo ustanovljeno Humanitarno društvo Vera iz Štor je izpeljalo prvi javni dogodek Pozdrav pomladi. V sklopu tega so pripravili presenečenje za starostnike v Domu Lipa, pogostili so jih s torticami, podarili so jim rože, drobna darilca in jim namenili nekaj lepih besed. Kot poudarjajo v društvu, se bodo humanitarni dogodki odvijali vsaj enkrat mesečno s postavljeno stojnico v naselju Lipa v Štorah, kjer bodo članice mimoidočim ponujale razne podarjene in še uporabne zanimive artikle po sistemu ‘vzemi ali pusti’. Foto: Rosvita Jager.

