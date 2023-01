Verica Štante je skupaj s prostovoljkama in številnimi donatorji osrečila in razveselila nekaj štorskih družin in posameznikov. Kot je poudarila, je vsem prejemnikom to pričaralo čarobno, praznično vzdušje, kar je bil seveda tudi namen. Pripravi finega pekovskega peciva za osamljene in bolne je sledila še ena humanitarna gesta zbiranja igrač, novih oblačil, sladkarij. Že več let namreč skrbno pripravijo nekaj paketov za izbrane družine vseh zaselkov občine. Humanitarke prostovoljke: Verica Štante, Alenka Voglar Ibrahim ter Lidija Šuhl.

