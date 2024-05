Hrvat v memorialni disciplini poskrbel za vrhunec mitinga v Slovenski Bistrici, domačin Klemen Modrijančič dosegel normo za mladinsko SP

Včeraj je v Slovenski Bistrici potekal 24. Mednarodni atletski miting ter 22. Stepišnikov memorial v metu kladiva in 4. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle, ki ga je organiziralo domače atletsko društvo. Že drugič zapored je miting potekal pod okriljem World Athletics Continental Tour – challenger. Hrvaški evropski prvak Filip Mihaljević je poskrbel za vrhunski mednarodni izid v suvanju krogle z 21,71 metra. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je v teku na 100 m zmagal z 10,50, nato je slavil v zadnji predaji štafete 4 x 100 m z 39,69, ko je ekipa za 49 stotink zgrešila slovenski rekord. Rok Ferlan (Triglav Kranj) je v teku na 400 m zmagal z novim izidom pod 46 sekundami (45,88), četrti je bil slovenski rekorder Luka Janežič (Kladivar, 46,84). Janežič je vesel, da napreduje po hudi poškodbi, več kot leto dni ni tekmoval. »Lani na zgolj nekaj tekmah nisem bil sposoben teka pod 47 sekundami, letos pa sem to storil dvakrat že na začetku sezone.« Jana Vukoviča (Kladivar Celje, 1:47,63) je na 800 m, kjer je za ritem skrbel slovenski rekorder Žan Rudolf (Mass), v ciljnem sprintu v dvoboju za zmago presenetil Rok Markelj (Triglav Kranj). V metu kladiva sta zmagala Venezuelka Rosa Andreina Rodrigues (66,63 m) in Hrvat Matija Gregurić (73,79 m). V metu kopja je slavila Martina Ratej (Kladivar, 50,69).

Iz bistriškega AD je tekmovalo 6 atletov in atletinj. Klemen Modrijančič je v skoku v daljino osvojil tretje mesto, s skokom dolgim 7,57 m je tudi izpolnil normo za mladinsko Svetovno prvenstvo. Po nastopu je povedal: »Kljub temu, da je to prva tekma letos, sem o tem rezultatu sanjal že od zimske sezone in sem res vesel, da mi je to uspelo. Na začetku sem se lovil in sem imel nekaj treme, ko sem prišel med najboljših osem in še imel dodatne tri skoke, sem se lahko sprostil in užival v svojih skokih.« Jerneja Vavdi je v skoku v daljino osvojila osmo mesto z skokom dolgim 5,62 m. V metu kopja je Zala Veber osvojila tretje mesto. Kopje je vrgla 36,65 m. V teku na 100 metrov sta v kvalifikacijah obstala Žan Luka Cvahte (12,21) in Žiga Jurše (12,11). Žan Ritlop (11,21) se je uvrstil v B finale, kjer je osvojil peto mesto (11,14). Tekel je tudi v štafeti 4×100 metrov. Z ekipo Slovenia 2 je osvojil tretje mesto (41,80), tekel je v zadnji predaji.

Črto pod letošnji atletski miting je potegnil direktor mitinga in vodja tekmovanja Boštjan Fridrih: »Letos smo imeli prijavljenih rekordno število tujih atletov in atletinj. Tekmovalo je 20 držav, kar je vsekakor velik poklon za nas in dokaz, da delamo dobro ter se dvigujemo iz leta v leto. Kar se tiče rezultatov v disciplinah, ki so bile že pred tekmo dominante oziroma od katerih smo največ pričakovali, so se pokazale, da je bilo to upravičeno. Res je, da je rezultate nekoliko krojil veter, še posebej v sprinterskih in tekaških disciplinah, kjer so imeli močan veter v prsa. Če potegnem črto, lahko rečem res odličen miting in smo lahko vsi veseli in ponosni.« (D.G.)