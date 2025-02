Hrustljavi krompir v rezinah

Sestavine za 4 osebe:

4–5 večjih krompirjev

malo olivnega olja ali stopljenega masla

3 žlice krušnih drobtin

žlička česna v prahu

malo svežega ali suhega timijana

sol in poper

50 g parmezana

malo masla za pekač

100 slanine

Priprava

1. korak:

Krompir olupimo in narežemo na približno 3 mm tanke rezine.

2. korak:

Rezine krompirja v večji skledi zmešamo z malo stopljenega masla, drobtinami in parmezanom ter začinimo s česnom, timijanom, soljo in poprom. Vse skupaj dobro premešamo, da je vsaka rezina nekoliko začinjena.

3. korak:

V okroglem ali pravokotnem pekaču, ki smo ga predhodno namastili z maslom, razporedimo rezine pokonci, da podpirajo ena drugo, kakor je vidno na fotografiji, in potisnemo v pečico na 180 o C za približno eno uro. Vmes na ponvi počasi razpustimo in zapečemo narezano slanino, ki jo potrosimo po pečenem krompirju.

Ljubitelji krompirja bodo navdušeni nad tem slastnim hrustljavo zapečenim krompirjem.