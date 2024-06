Hortenzije so že zacvetele

Hortenzija je značilna po svojih velikih in bogatih cvetovih. S pravilno nego, obrezovanjem in zalivanjem hortenzija vsako leto bogato cveti. Da lepo rase, hortenzija potrebuje sončno ali polsenčno lego, nikakor pa ne uspeva v senci. Priskrbeti ji moramo rodovitna in vlažna tla, ki vsebujejo vse potrebne mineralne snovi. Vrtne hortenzije imajo navado, da glede na pH zemlje spreminjajo barvo. Razmnožujemo jih v poletnem času s potaknjenci. Gnojimo po potrebi – s tem pridobiva še lepše okrasne cvetove. Hortenzija kot grm ne potrebuje obrezovanja, ljudje pa jo vseeno radi obrezujemo, saj s tem kontroliramo rast in velikost cvetov. Za svoje uspevanje potrebuje ogromno vode. Obrezovanje vseh mrtvih stebel in zaraščenih vej je potrebno, da vaše hortenzije uspevajo. Če tega ne storite, naslednje leto morda ne bodo zacvetele.

Pozor! Hortenzije so izjemno strupene. Že same korenine, posledično tudi cvetovi in celotna rastlina, vsebujejo nevaren cianid. Poskrbite, da bo ta, sicer ena najlepših rastlin na svetu, stran od otrok in štirinožnih prijateljev. Hortenzija je grm, ki izjemno hitro in v velikih količinah absorbira mineralne snovi iz zemlje. Barve hortenzije so odvisne od kislosti in samega pH prsti. Bolj alkalna kot je prst, bolj nežne odtenke hortenzije boste dobili.