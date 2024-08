Holcerija v Vitanju: Praznovanje dediščine z modernim pridihom

Minuli konec tedna so v Vitanju pripravili tradicionalno turistično prireditev Holcerija, ki je letos obiskovalcem ponudila tudi nekaj novosti.

Društvo prijateljev mladine Vitanje je v soboto priredilo ‘Otroški holcerski vrtiljak’, ki je bil izveden prvič. Članice društva so pripravile pester program, otroci so lahko preizkusili svoje spretnosti, ustvarjalnost in domišljijo v različnih kotičkih.

Nedeljska osrednja prireditev je ponudila ogled tradicionalne povorke, kjer so sodelujoči prikazali različne običaje, v Centru Noordung je bilo na ogled več razstav, pripravili so tekmovanje v gozdarskih veščina, pa revijo narodnozabavnih ansamblov in pevskih skupin, dogajanje so končali z zabavo z Murni in Firbci, nastopili so tudi Slovenski zvoki in Vili Resnik. Za otroke so prirpavili zabaviščni park, obiskovalci so se lahko nad Vitanje dvignili s toplozračnim balonom ali se preizkusili v plezanju na plezalni steni.

Tradicionalno so na Holceriji podelili tudi priznanja za urejene domove.

Daljša reportaža dopisnice NOVIC Klare Rošer bo objavljena v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE, ki tokrat izide v petek.

(NK, Foto: DPM Vitanje, TD Vitanje, PD Vitanje)