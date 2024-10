Hokaido rezine s čokolado

Biskvit

200 g polnozrnate moke

100 g kokosovega sladkorja

500 g hokaido buče

2 jajci

2 žlici oljčnega olja

žlica ruma

1/2 pecilnega praška

ščepec soli

pol žličke muškatnega oreščka

pol žličke kardamoma v prahu

Preliv

200 g jedilne čokolade

80 g masla

Priprava

1. korak:

Bučo razpolovimo in odstranimo peške, lupljenje ni potrebno, saj je lupina užitna in se med peko lepo zmehča. Bučo narežemo na večje kose in na ponvi ali v pečici pečemo 20 minut. Buča se mora zmehčati, po robovih lahko potemni. Pečeno bučo spasiramo v pire s paličnim

mešalnikom.

2. korak:

Medtem ko se buča peče, v skledi zmešamo moko, pecilni prašek, ščepec soli, muškatni

orešček in kardamom. Jajci stepemo s sladkorjem, dodamo olje, bučni pire in malo ruma za

aromo. Mešanici jajc in buče vmešamo mešanico z moko, da dobimo homogeno zmes. Pekač obložimo s peki papirjem in zmes pečemo 50 minut na 180°C.

3. korak:

Medtem pripravimo čokoladni preliv, nad soparo stopimo koščke čokolade in masla ter

mešamo, dokler preliv ne postane tekoč. Še vroče pecivo prelijemo s čokoladnim prelivom.

Aromatično pecivo iz hokaido buče je sočno in slastno.