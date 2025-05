Hiša Sadeži družbe Žalec: Njena zgodba se je začela v Celju

Hiša Sadeži družbe (HSD) Žalec je medgeneracijski center pod okriljem Slovenske filantropije, ki deluje predvsem s pomočjo prostovoljcev že več kot 10 let.

Kljub temu, da je Hiša locirana v Žalcu, se je njena zgodba pravzaprav začela v Celju. Ideja za HSD Žalec je namreč nastala v okviru prve izvedbe programa Podjetno v svet podjetništva (PVSP), ki je leta 2013 deloval v okviru Razvojne agencije Savinjske regije. Takrat si je strokovna vodja HSD Žalec, dr. Barbara Lužar, zamislila idejo, da bi vzpostavila center druženja, prenosa znanja med generacijami in spodbujanja prostovoljstva. Posluh zanj je našla v Občini Žalec in idejo tam tako začela razvijati tudi v praksi.

V 10 letih skoraj 30.000 prostovoljskih ur

Po več kot 10 letih delovanja se HSD Žalec lahko pohvali z zavidljivimi številkami. V tem času je namreč 247 prostovoljcev in sodelavcev Hiše izvedlo skoraj 9000 brezplačnih delavnic, dogodkov in aktivnosti za vse generacije in opravilo kar 29.900 prostovoljskih ur, pri programih, delavnicah in dogodkih pa je sodelovalo več kot 30.000 ljudi.

Ena najbolj prepoznavnih aktivnosti, ki potekajo znotraj HSD Žalec, je kvačkanje hobotnic. Prostovoljske tam že 8 let pridno kvačkajo hobotnice za nedonošenčke v slovenskih porodnišnicah. Sicer pa so aktivnosti v hiši zelo raznolike: kuharske in kreativne delavnice, različne športne aktivnosti, jezikovni tečaji za starejše, učna pomoč za osnovnošolce in počitniški tabori za otroke so samo nekatere izmed njih. Te so v prvi vrsti namenjene ranljivejšim skupinam, kot so priseljenci in socialno ogroženi posamezniki, svoj drugi dom pa je v njej našlo predvsem veliko starejših.

V Hišo sicer zahajajo tudi nekateri Celjani, tako v vlogi udeležencev različnih aktivnosti kot v vlogi prostovoljcev.

Hiša se je prejšnji teden ob svojem jubileju predstavila v žalski knjižnici. (MH)