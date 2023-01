Himalaja te spremeni za vedno

Žiga Bedrač in Simon Šoster sta že dvakrat obiskala Himalajo. Prvič sta se tja napotila leta 2018, na Everest base camp (EBC) treking, kjer sta se povzpela na 5643 m. Nedavno pa sta se povzpela še višje. Njun cilj je bil 6470 m visok vrh Mera Peak, najvišji himalajski treking vrh.

»Obisk Himalaje v drugo je bil čisto drugačen,« pripoveduje Simon in dodaja, da je bila prva pot precej bolj turistična, druga pa sploh ne.

Največja težava je višina

Največja težava, s katero se pri tovrstnih podvigih srečuješ, je višina, pravita. Že na 5.000 m je približno 50 % manj kisika kot pri nas. Na 6.000 m ga je le še 43 %. Svoje naredi tudi pritisk, kar lahko vodi celo do hudih zdravstvenih težav. Če k temu dodaš še mraz, močne sunke vetra, slabo prehrano, malo spanja in dejstvo, da se enako utrujen, kot greš spat, tudi zbudiš, je jasno, da to ni mačji kašelj.

S težavami sta se popotnika srečala že na začetku, ko sta morala premagati vlažno džunglo z nadležnimi pijavkami. Ko se pravi podvig šele začenja, sta bila tako že čisto utrujena. Vseeno sta vztrajala. Kaj vse sta doživela in zakaj sploh potujeta skupaj, pa si lahko preberete v aktualni številki Celjana. (MH)