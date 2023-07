Gumbalkan 2023 tudi na Stari grad

Poletna različica Rallyja Gumbalkan 2023 je letos očitno potekala tudi po Sloveniji, saj smo bili v nedeljo lahko priča številnim češkim šoferjem, ki so vozili na Stari grad. Gumbalkan se običajno začne na Češkem, na uradni spletni strani pa so objavili, da bo šoferje letošnja pot vodila po Slovaški ali Avstriji, po Hrvaški in Bosni in Hercegovini, Srbiji s ciljem v Romuniji. Pravilo: avto, s katerim se vozijo, ne sme presegati cene 1.000 €. »Priporočamo, da kupite najcenejši, najbolj bizaren avto, ki ga najdete, in ga prilagodite svojemu okusu,« so zapisali na spletni strani. Foto: Uroš Urlep.

Oglas